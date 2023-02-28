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Spor

TFF, 7 Süper Lig ekibini PFDK'ya sevk etti

TFF Hukuk Müşavirliği, Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor, Giresunspor, Kayserispor, MKE Ankaragücü ve Konyaspor'u çeşitli nedenlerle PFDK'ya sevk etti.

AA28 Şubat 2023 Salı 20:42 - Güncelleme:
TFF, 7 Süper Lig ekibini PFDK'ya sevk etti
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'den 7 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre hukuk müşavirliği, Süper Lig'in 14 ve 23. haftasından oynanan maçlarda yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor, Giresunspor, Kayserispor, MKE Ankaragücü ve Konyaspor'u disipline gönderdi.

Beşiktaş ve Galatasaray "çirkin ve kötü tezahürat" ile "saha olayları", Giresunspor ve Konyaspor "hakemler ve diğer müsabaka görevlilerine toplu müdahale", Kayserispor "hakemler ve diğer müsabaka görevlilerine toplu müdahale" ile "7 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi", Trabzonspor ve MKE Ankaragücü ise "saha olayları" gerekçeleriyle PFDK'ye sevk edildi.

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