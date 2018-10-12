Son Dakika Haberleri 12

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

TFF: A Milli Takımımıza mükemmel şekilde ev sahipliği yapan tüm Rize halkına şükranlarımızı sunarız

Türkiye Futbol Federasyonu yayınladığı mesajla, dün A Milli Futbol Takımı'nın dün Bosna Hersek ile oynadığı özel maçta milli takıma destek veren Rizeli futbolseverlere teşükkür etti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

TFF'den yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"A Milli Takımımızın, Bosna Hersek ile oynadığı özel müsabakada Rize  Yeni Şehir Stadı'nı dolduran ve coşkusuyla müsabakaya ayrı bir renk katan tüm  futbolseverlere teşekkür ederiz. İlk kez A Milli Takım'ın maçına ev sahipliği  yapan Rize şehrimiz ve halkı, ay-yıldızlıların tüm güçleriyle yanında olurken  milli takım taraftarlığının en güzel örneklerinden birisini sergiledi. Milli  heyecanı paylaşıp A Milli Takımımıza mükemmel şekilde ev sahipliği yapan tüm Rize  halkına şükranlarımızı sunar; başta Rize Valiliği ve Rize İl Emniyet Müdürlüğü  olmak üzere tüm resmi kurum ve kuruluşlar ile Çaykur Rizespor Kulübüne  misafirperverlikleri ve destekleri için teşekkür ederiz."

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Darbecilerin yeni katliam görüntüleri ortaya çıktı

Darbecilerin yeni katliam görüntüleri ortaya çıktı

Ballon d'Or için adaylar belli oluyor

Ballon d'Or için adaylar belli oluyor

İşte geleceğin yıldızı 60 futbolcu! Listede iki Türk futbolcu da var

İşte geleceğin yıldızı 60 futbolcu! Listede iki Türk futbolcu da var

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA