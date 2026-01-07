Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), profesyonel liglerde görev yapan 108 teknik sorumlu ve 104 futbol menajerini bahis soruşturması kapsamında PFDK'ya sevk etti. TFF'den yapılan açıklama şöyle:

"Türkiye Futbol Federasyonu'nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında son 5 yılda Profesyonel Liglerde Teknik Sorumlu olarak görev yapan ve görev yaptığı dönemlerde bahis oynadığı tespit edilen aşağıdaki kişilerin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 07.01.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir.

Türkiye Futbol Federasyonu'nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında, Türkiye Futbol Federasyonu'na tescilli ve faal olduğu dönemde bahis oynadığı tespit edilen aşağıda yer alan Futbol Menajerlerinin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 07.01.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir."

İşte sevk edilen isimler:

1 SAVAŞ YILDIRIM

2 SEMİH TOKATLI

3 HAKAN YILMAZ

4 SERKAN ENÇETİN

5 TANSU YAAN

6 GÖKHAN ÜNAL

7 NECDET EMRE ÖZBAYER

8 AYDEMİR EMRAH UZUN

9 HARUN DİŞLİTAŞ

10 ERHAN KOÇ

11 İLKER ERDEM

12 İLKER AVCIBAY

13 MURAT PARLAK

14 TANER GÜRSOY

15 AVNİ OKUMUŞ

16 TEVFİK ATA TEKİN

17 ADEM ÇAĞLAYAN

18 TANER GÜLLERİ

19 ERDOĞAN SARIUŞAK

20 ALİ ASIM BALKAYA

21 ERTÜRK KORAY BALCIOĞLU

22 CEVDET UZUNKÖPRÜ

23 MURAT SÖNMEZ

24 AHMET YURTSEVER

25 METİN İLHAN

26 BÜLENT YENİHAYAT

27 SADULLAH ZEHİR

28 MEHMET SEÇKİN

29 SERCAN YILDIRIM

30 MUZAFFER TAŞKIN

31 SERDAR GÖÇERLER

32 MUZAFFER BİLAZER

33 MURAT ÖZKAN

34 CAN GÜÇER

35 NURİ ÇOLAK

36 COŞKUN ÖZ

37 METE IŞIK

38 ERGÜN IŞIK

39 MEHMET EROL

40 SAİT TAŞ

41 İLHAN ÖZBAY

42 VOLKAN ERTEN

43 MUSTAFA ALPER AVCI

44 ORHAN KOSULU

45 ÖZGÜR ERGÜN

46 AYHAN TUNA ÜZÜMCÜ

47 GÜRKAN FERHATOĞLU

48 ŞENOL DEMİR

49 GÖRKEM ÖNCÜ

50 ENVER ŞEN

51 CÜNEYT DUMLUPINAR

52 AYHAN BAHAR

53 MUHAMMET YILMAZ

54 ASLAN TOKLU

55 BAYRAM TOYSAL

56 ALİ BEYKOZ

57 ENGİN DURSUN

58 GÖKHAN BEKLEMİŞ

59 AHMET DUMAN

60 MURAT HACIOĞLU

61 RIZVAN ŞAHİN

62 UĞUR KULAKSIZ

63 İSMAİL ERTEKİN

64 AYKUT ERDOĞAN

65 SEMİH ÖZÜ

66 AHMET TAŞYÜREK

67 SİNAN DURMUŞ

68 ERHAN ÇELİK

69 ADİL TOZLU

70 FUAT ERARSLAN

71 ÖZGÜR ÇETİNER

72 EGEMEN URHAN

73 MEHMET BİRİNCİ

74 HASAN UĞUR KARDAL

75 GÜRKAN ASLAN

76 BAYRAM SEVİNDİK

77 MUSTAFA ÇAPANOĞLU

78 SELAHADDİN DİNÇEL

79 SERHAT GÜLLER

80 RAMAZAN KURŞUNLU

81 İBRAHİM RAİF ALBAY

82 ONUR YENİYURT

83 EVREN ŞENEL

84 SERTAÇ GEZER

85 HASAN YÜKSEL

86 HAYATİ PALANCI

87 ÜMİT METİN YILDIZ

88 HAKAN ÇOBANOĞLU

89 KEMAL DULDA

90 SELÇUK AKÇAY

91 KADİR KAR

92 CAHİT ERÇEVİK

93 MİTHAT ÇULCUOĞLU

94 FATİH SERKAN ALBAYRAK

95 ÖZDEN TÖRAYDIN

96 ERAY GÜLAY

97 NAZIM GÜLAY

98 MEHMET ALTIPARMAK

99 İBRAHİM TOLGAY KERİMOĞLU

100 CAFER ELEK

101 HAKAN KELEŞ

102 UFUK SARI

103 BAHADDİN GÜNEŞ

104 UFUK UYSAL

105 İBRAHİM YILDIRIM

106 SERDAR UYGUN

107 ERKAN BÖLÜKBAŞ

108 CEMİL AKTAŞ