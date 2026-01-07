Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), profesyonel liglerde görev yapan 108 teknik sorumlu ve 104 futbol menajerini bahis soruşturması kapsamında PFDK'ya sevk etti. TFF'den yapılan açıklama şöyle:
"Türkiye Futbol Federasyonu'nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında son 5 yılda Profesyonel Liglerde Teknik Sorumlu olarak görev yapan ve görev yaptığı dönemlerde bahis oynadığı tespit edilen aşağıdaki kişilerin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 07.01.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir.
Türkiye Futbol Federasyonu'nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında, Türkiye Futbol Federasyonu'na tescilli ve faal olduğu dönemde bahis oynadığı tespit edilen aşağıda yer alan Futbol Menajerlerinin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 07.01.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir."
İşte sevk edilen isimler:
1 SAVAŞ YILDIRIM
2 SEMİH TOKATLI
3 HAKAN YILMAZ
4 SERKAN ENÇETİN
5 TANSU YAAN
6 GÖKHAN ÜNAL
7 NECDET EMRE ÖZBAYER
8 AYDEMİR EMRAH UZUN
9 HARUN DİŞLİTAŞ
10 ERHAN KOÇ
11 İLKER ERDEM
12 İLKER AVCIBAY
13 MURAT PARLAK
14 TANER GÜRSOY
15 AVNİ OKUMUŞ
16 TEVFİK ATA TEKİN
17 ADEM ÇAĞLAYAN
18 TANER GÜLLERİ
19 ERDOĞAN SARIUŞAK
20 ALİ ASIM BALKAYA
21 ERTÜRK KORAY BALCIOĞLU
22 CEVDET UZUNKÖPRÜ
23 MURAT SÖNMEZ
24 AHMET YURTSEVER
25 METİN İLHAN
26 BÜLENT YENİHAYAT
27 SADULLAH ZEHİR
28 MEHMET SEÇKİN
29 SERCAN YILDIRIM
30 MUZAFFER TAŞKIN
31 SERDAR GÖÇERLER
32 MUZAFFER BİLAZER
33 MURAT ÖZKAN
34 CAN GÜÇER
35 NURİ ÇOLAK
36 COŞKUN ÖZ
37 METE IŞIK
38 ERGÜN IŞIK
39 MEHMET EROL
40 SAİT TAŞ
41 İLHAN ÖZBAY
42 VOLKAN ERTEN
43 MUSTAFA ALPER AVCI
44 ORHAN KOSULU
45 ÖZGÜR ERGÜN
46 AYHAN TUNA ÜZÜMCÜ
47 GÜRKAN FERHATOĞLU
48 ŞENOL DEMİR
49 GÖRKEM ÖNCÜ
50 ENVER ŞEN
51 CÜNEYT DUMLUPINAR
52 AYHAN BAHAR
53 MUHAMMET YILMAZ
54 ASLAN TOKLU
55 BAYRAM TOYSAL
56 ALİ BEYKOZ
57 ENGİN DURSUN
58 GÖKHAN BEKLEMİŞ
59 AHMET DUMAN
60 MURAT HACIOĞLU
61 RIZVAN ŞAHİN
62 UĞUR KULAKSIZ
63 İSMAİL ERTEKİN
64 AYKUT ERDOĞAN
65 SEMİH ÖZÜ
66 AHMET TAŞYÜREK
67 SİNAN DURMUŞ
68 ERHAN ÇELİK
69 ADİL TOZLU
70 FUAT ERARSLAN
71 ÖZGÜR ÇETİNER
72 EGEMEN URHAN
73 MEHMET BİRİNCİ
74 HASAN UĞUR KARDAL
75 GÜRKAN ASLAN
76 BAYRAM SEVİNDİK
77 MUSTAFA ÇAPANOĞLU
78 SELAHADDİN DİNÇEL
79 SERHAT GÜLLER
80 RAMAZAN KURŞUNLU
81 İBRAHİM RAİF ALBAY
82 ONUR YENİYURT
83 EVREN ŞENEL
84 SERTAÇ GEZER
85 HASAN YÜKSEL
86 HAYATİ PALANCI
87 ÜMİT METİN YILDIZ
88 HAKAN ÇOBANOĞLU
89 KEMAL DULDA
90 SELÇUK AKÇAY
91 KADİR KAR
92 CAHİT ERÇEVİK
93 MİTHAT ÇULCUOĞLU
94 FATİH SERKAN ALBAYRAK
95 ÖZDEN TÖRAYDIN
96 ERAY GÜLAY
97 NAZIM GÜLAY
98 MEHMET ALTIPARMAK
99 İBRAHİM TOLGAY KERİMOĞLU
100 CAFER ELEK
101 HAKAN KELEŞ
102 UFUK SARI
103 BAHADDİN GÜNEŞ
104 UFUK UYSAL
105 İBRAHİM YILDIRIM
106 SERDAR UYGUN
107 ERKAN BÖLÜKBAŞ
108 CEMİL AKTAŞ
İşte bahis soruşturması kapsamında PFDK'ya sevk edilen 104 futbol menajeri...