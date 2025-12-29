İSTANBUL 7°C / 5°C
  • TFF açıkladı! 428 kişi PFDK'ye sevk edildi
Spor

TFF açıkladı! 428 kişi PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu, bahis soruşturması kapsamında 353 bölgesel hakem ve yardımcı hakem ile 75 bölgesel gözlemciyi PFDK'ye sevk etti.

29 Aralık 2025 Pazartesi 18:05
TFF açıkladı! 428 kişi PFDK'ye sevk edildi
ABONE OL

TFF, bahis soruşturması kapsamında 353 bölgesel hakem ve bölgesel yardımcı hakem ile 75 bölgesel gözlemcinin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini açıkladı.

TFF'nin açıklamasında, "Türkiye Futbol Federasyonu'nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı tespit edilen aşağıdaki Bölgesel Hakem, Bölgesel Yardımcı Hakem ve Bölgesel Gözlemcilerin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 29.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir." denildi.

