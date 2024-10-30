İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Ekim 2024 Çarşamba / 27 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2782
  • EURO
    37,2778
  • ALTIN
    3070.5
  • BIST100
    9006.55
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • TFF açıkladı! Dev maçın hakemi belli oldu
Spor

TFF açıkladı! Dev maçın hakemi belli oldu

Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Trabzonspor - Fenerbahçe maçını Oğuzhan Çakır yönetecek.

30 Ekim 2024 Çarşamba 18:16 - Güncelleme:
TFF açıkladı! Dev maçın hakemi belli oldu
ABONE OL

Trendyol Süper Lig;'de 11. haftanın hakemleri belli oldu.

Hakem Arda Kardeşler Trendyol Süper Lig'İn 11. haftasında maç yönetmeyecek.

Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Trabzonspor - Fenerbahçe maçını Oğuzhan Çakır yönetecek.

Trendyol Süper Lig'de 11. haftanın hakemleri:

1 EKİM CUMA

Gaziantep FK-Göztepe: Kadir Sağlam

2 EKİM CUMARTESİ

Sivasspor-Rizespor: Cihan Aydın

Kayserispor-Adana Demirspor: Muhammet Ali Metoğlu

Beşiktaş-Kasımpaşa: Zorbay Küçük

3 EKİM PAZAR

Konyaspor-Başakşehir: Emre Kargın

Bodrum FK-Alanyaspor: Ali Şansalan

Eyüpspor-Hatayspor: Yasin Kol

Trabzonspor - Fenerbahçe: Oğuzhan Çakır

4 EKİM PAZARTESİ

Samsunspor-Antalyaspor: Direnç Tonusluoğlu

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.