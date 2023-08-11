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Spor

TFF açıkladı! Gelecek sezon 5 takım Avrupa'ya gidecek

Türkiye Futbol Federasyonu, 2024-25 sezonunda Türkiye'nin Avrupa kupalarında 5 takımla temsil edileceğini açıkladı.

AA11 Ağustos 2023 Cuma 17:16 - Güncelleme:
TFF açıkladı! Gelecek sezon 5 takım Avrupa'ya gidecek
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Futbolda Türkiye'yi 2024-2025 sezonunda Avrupa kupalarında 5 takım temsil edecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, 2023-2024 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan takımın yanı sıra, ligi 2. sırada bitiren ekip; UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanacak.

Türkiye Kupası'nı kazanan takım, UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı elde edecek ilk ekip olurken, lig 3.'sü ise, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacak ikinci temsilci olacak. Sezonu 4. sırada tamamlayan takım ise UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne gidecek.

Türkiye Kupası'nı müzesine götüren kulüp, sezonu ilk 3 sıra içerisinde tamamlarsa, lig 4.'sü ekip UEFA Avrupa Ligi'ne, 5. olan takım ise UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılmaya hak kazanacak.

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