TFF açıkladı! İşte futbolda haftanın programı

Futbolda Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu ve Trendyol 1. Lig'de 7. hafta karşılaşmaları oynanacak. Nesine 2. Lig'de 5, Nesine 3. Lig ve Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 4. hafta mücadeleleri yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre liglerde haftanın programı şöyle:

TRENDYOL SÜPER LİG ŞAMİL EKİNCİ SEZONU



Bugün:

20.00 Net Global Sivasspor-RAMS Başakşehir (BG Grup 4 Eylül)

Yarın:

16.00 Samsunspor-Göztepe (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Galatasaray-Kasımpaşa (Rams Park)

19.00 Corendon Alanyaspor-Çaykur Rizespor (Gain Park)

29 Eylül Pazar:

16.00 Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor (Papara Park)

16.00 ikas Eyüpspor-Gaziantep FK (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Antalyaspor-Fenerbahçe (Corendon Airlines Park Antalya)

19.00 Sipay Bodrum FK-Adana Demirspor (Bodrum İlçe)

30 Eylül Pazartesi:

20.00 Bellona Kayserispor-Beşiktaş (RHG Enertürk Enerji)

TRENDYOL 1. LİG



Bugün:

20.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Erzurumspor FK (Iğdır Şehir)

Yarın:

16.00 Teksüt Bandırmaspor-MKE Ankaragücü (Bandırma 17 Eylül)

19.00 Boluspor-Manisa FK (Bolu Atatürk)

19.00 Gençlerbirliği-Ankara Keçiörengücü (Eryaman)

29 Eylül Pazar:

16.00 Sakaryaspor-Central Hospital Ümraniyespor (Aktepe)

16.00 Yeni Malatyaspor-Amed Sportif Faaliyetler (11 Nisan)

19.00 Adanaspor-Ahlatcı Çorum FK (Yeni Adana)

19.00 Esenler Erokspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Esenler Erokspor)

30 Eylül Pazartesi:

20.00 Fatih Karagümrük-Uğur Okulları İstanbulspor (Atatürk Olimpiyat)

20.00 Kocaelispor-Şanlıurfaspor (Yıldız Entegre Kocaeli)

NESİNE 2. LİG



BEYAZ GRUP



Yarın:

15.00 1461 Trabzon FK-GMG Kastamonuspor (Ortahisar Yavuz Selim)

16.00 Sarıyer-Kırklarelispor (Yusuf Ziya Öniş)

29 Eylül Pazar:

13.00 Karaköprü Belediyespor-Beykoz Anadoluspor (Faruk Çelik)

15.30 Bulut İnşaat Adana 01 FK-Sincan Belediyesi Ankaraspor (Tarsus İlçe)

15.30 İskenderunspor-Batman Petrolspor (Kırıkhan İlçe)

16.00 Altınordu-Anagold 24Erzincanspor (Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası)

16.00 İnegölspor-Kepezspor (İnegöl İlçe)

16.00 Altay-Fethiyespor (Alsancak Mustafa Denizli)

19.00 Afyonspor-E Koleji Isparta 32 Spor (Zafer Stadı)

KIRMIZI GRUP



Yarın:

16.00 Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor-Belediye Derincespor (Bolluca)

19.00 Menemen FK-Artı Değer Vanspor (Menemen İlçe)

29 Eylül Pazar:

15.00 Diyarbekirspor-Karacabey Belediyespor (Seyrantepe 2 Nolu Çim Saha)

15.30 Ankara Demirspor-Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu (TCDD Ankara Demirspor)

15.30 Merkür Jet Erbaaspor-Karaman FK (Erbaa Yeni İlçe)

15.30 Motolux 68 Aksarayspor-Nazillispor (Dağılgan Stadı)

15.30 Serik Belediyespor-Bucaspor 1928 (Serik İsmail Oğan)

16.00 Somaspor-Beyoğlu Yeni Çarşı (Soma Atatürk)

19.00 Giresunspor-Çimentaş Elazığspor (Çotanak Spor Kompleksi)

NESİNE 3. LİG



1. GRUP



29 Eylül Pazar:

15.00 23 Elazığ FK-Düzce Cam Düzcespor (Elazığ Doğukent)

15.00 Artvin Hopaspor-Karşıyaka (Arhavi İlçe)

15.30 Silifke Belediyespor-Kahramanmaraşspor (Silifke Şehir)

15.30 Kırşehir Futbol SK-Ergene Velimeşespor (Kırşehir Ahi)

16.00 Kemerkent Bulvarspor-Tokat Belediye Plevnespor (Bulvar Mimar Kubilay Köse)

16.00 Kuşadasıspor-Bornova 1877 (Didim Atatürk)

16.00 Belediye Kütahyaspor-Anadolu Üniversitesi (Dumlupınar)

19.00 Bursaspor-Muşspor (Yüzüncü Yıl Atatürk)

2. GRUP



29 Eylül Pazar:

15.00 Fatsa Belediyespor-Adıyaman FK (Fatsa İlçe)

15.00 Onuksports Kelkit Hürriyetspor-Beykoz İshaklıspor (Kelkit İlçe)

15.00 Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Smart Holding AŞ Çayelispor (Mardin 21 Kasım)

15.30 Amasyaspor-Tire 2021 FK (12 Haziran)

15.30 Türk Metal 1963 Spor-İnegöl Kafkasspor (Osmanlı)

16.00 Uşakspor-Nevşehir Belediyespor (Uşak 1 Eylül)

16.00 Muğlaspor-Etimesgut Belediyespor (Muğla Atatürk)

16.00 Silivrispor-Balıkesirspor (Silivri Müjdat Gürsu)

3. GRUP



Yarın:

15.30 Alanya 1221-Küçükçekmece Sinopspor (Alanya Milli Egemenlik)

16.00 Aliağa-Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor (Aliağa Atatürk)

19.00 Çankayaspor-10 Numara Sportif Efeler 09 Spor (Osmanlı)

29 Eylül Pazar:

15.00 Pazarspor-Viranşehir Belediyespor (Pazar İlçe)

15.30 Osmaniyespor-Yozgat Belediyesi Bozokspor (7 Ocak)

16.00 Çorluspor 1947-Alvalıkgücü Belediyespor (Mustafa Kemal Atatürk)

19.00 Karabük İdmanyurdu-Bayburt Özel İdarespor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

19.00 52 Orduspor FK-1923 Mustafakemalpaşaspor (Yeni Ordu)

4. GRUP



Yarın:

14.30 Polatlı 1926 Spor-Mardin 1969 Spor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

16.00 Büyükçekmece Tepecikspor-7 Eylül Turgutlu 1984 (Tepecik Şenol Güneş)

16.00 Bursa Nilüferspor-Orduspor 1967 (İbrahim Yazıcı Nilüfer)

29 Eylül Pazar:

15.00 Kolibri Ağrı 1970-Sebat Gençlikspor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)

15.00 Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Zonguldakspor (Merkez 1 Nolu Sentetik Çim Saha)

15.30 Erciyes 38 Futbol SK-Denizlispor (Kayseri Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha)

16.00 Edirnespor-Kırıkkale FK (Tunca Futbol Sahası)

18.00 İzmir Çoruhlu FK-Niğde Belediyespor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

TURKCELL KADIN FUTBOL SÜPER LİGİ



29 Eylül Pazar:

12.00 Hakkarigücüspor-ALG Spor (Merzan Şehir)

14.00 Galatasaray Petrol Ofisi-Bornova Hitabspor (Florya Metin Oktay Tesisleri)

14.00 Fenerbahçe Petrol Ofisi-Trabzonspor (Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri)

14.00 Amed Sportif Faaliyetler-Ünye Kadın (Seyrantepe 1 Nolu Çim Saha)

14.00 Beşiktaş JK United Payment-Çekmeköy Bilgidoğa (Halit Kıvanç)

14.00 Fatih Vatanspor-ABB Fomget (Bahçelievler İl Özel İdare)

NOT: Beylerbeyi-Karadeniz Ereğli Belediyespor müsabakası ertelendi