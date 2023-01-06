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Spor

TFF açıkladı! İşte Süper Lig'de görev alacak yeni hakem listesi

Süper Lig'de devre arası hakem klasman listeleri belirlendi.2022-2023 futbol sezonunun kalan bölümünde görev yapacak hakem ve gözlemci klasmanları belirlendi.

6 Ocak 2023 Cuma 01:03 - Güncelleme:
TFF açıkladı! İşte Süper Lig'de görev alacak yeni hakem listesi
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Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarıda görev yapacak hakemler ve VAR hakemlerinin listesi açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, ilk kez merkezi olarak Riva'da düzenlenen Devre Arası Hakem ve Gözlemci Terfi Kursları'nın ardından yaptığı değerlendirme sonucunda, 2022-2023 futbol sezonunun kalan bölümünde görev yapacak hakem ve gözlemci klasmanlarını belirledi.

6 YENİ HAKEM EKLENDİ

Süper Lig hakemleri arasına Burak Pekkan, Cihan Aydın, Turgut Doman, Direnç Tonusoğlu, Yiğit Aslan ve Murat Erdoğan eklendi.

HAKEM SAYISI 29'A YÜKSELDİ

Böylece Süper Lig'deki hakem sayısı 29'a yükseldi. Merkez Hakem Kurulu, istifa eden Özgüç Türkalp'in yerine yeni isim atamadı.

İşte o hakem listeleri;

  • hakem
  • klasman

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