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Spor

TFF açıkladı! İşte Süper Lig'de haftanın hakemleri

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemleri açıkladı.

AA29 Ocak 2025 Çarşamba 20:28 - Güncelleme:
TFF açıkladı! İşte Süper Lig'de haftanın hakemleri
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Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde bu hafta görev alacak hakemler şu şekilde:

31 Ocak Cuma:

20.00 ikas Eyüpspor-Net Global Sivasspor: Atilla Karaoğlan

20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Sipay Bodrum FK: Ümit Öztürk

1 Şubat Cumartesi:

13.30 Atakaş Hatayspor-Onvo Antalyaspor: Direnç Tonusluoğlu

16.00 Bellona Kayserispor-Trabzonspor: Ali Şansalan

19.00 RAMS Başakşehir-Reeder Samsunspor: Çağdaş Altay

2 Şubat Pazar:

13.30 Adana Demirspor-Kasımpaşa: Yasin Kol

16.00 Göztepe-Corendon Alanyaspor: Arda Kardeşler

19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor: Burak Pakkan

3 Şubat Pazartesi:

20.00 Gaziantep FK-Galatasaray: Kadir Sağlam

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