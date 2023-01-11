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Spor

TFF açıkladı! Kulüplerin harcama limitleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, ara transfer dönemi için harcama limitlerini açıkladı. İşte detaylar...

11 Ocak 2023 Çarşamba 18:08 - Güncelleme:
TFF açıkladı! Kulüplerin harcama limitleri belli oldu
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Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu, 2022-2023 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitlerini ikinci transfer ve tescil dönemi ile ilgili olarak belirledi.

Buna göre en çok harcama limiti olan takım yüzde 40 sapma payıyla birlikte 1 milyar 587 milyon 813 bin 348 TL ile Fenerbahçe oldu. Fenerbahçe'yi 1 milyar 545 milyon 820 bin 482 TL ile Galatasaray takip etti. 3'üncü sırada 1 milyar 042 milyon 337 bin 863 TL ile Trabzonspor yer alırken, Beşiktaş'ın harcama limiti ise 981 milyon 084 bin 511 TL oldu.

İşte Süper Lig takımlarının harcama limitleri:

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