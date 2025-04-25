Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. TFF, Trabzonspor ve Galatasaray arasında oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası finalinin Gaziantep'te oynanacağını açıkladı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, "14 Mayıs 2025 Çarşamba günü Trabzonspor ve Galatasaray kulüplerimizin karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası Finali, her iki kulübümüzün mutabakatı doğrultusunda Gaziantep Stadyumu'nda oynanacaktır." denildi.

Açıklamada ayrıca, "Müsabaka daha önce ilan edildiği üzere 20.45'te başlayacaktır." ifadeleri yer aldı.