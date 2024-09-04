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Spor

TFF açıkladı! Semih Kılıçsoy A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı

TFF, sakatlığı bulunan Semih Kılıçsoy'un sakatlığı sebebiyle A Milli Takım kampından çıkarıldığını açıkladı. İşte detaylar...

DHA4 Eylül 2024 Çarşamba 14:48 - Güncelleme:
TFF açıkladı! Semih Kılıçsoy A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı
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A Milli futbolcu Semih Kılıçsoy, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. Genç futbolcu Mustafa Hekimoğlu da Ümit Milli Takımı'nın kadrosuna dahil edildi.

Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şöyle;

"UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki mücadelesine 6 Eylül'de deplasmandaki Galler müsabakasıyla başlayacak A Millî Takımımızın aday kadrosunda değişikliğe gidildi.

Sol kasığındaki zorlanma şikayetiyle A Millî Takım kampına katılan Semih Kılıçsoy'un bir süredir devam eden tedavisi kapsamında yapılan muayene ve tetkikleri tamamlandı. Semih'in sakatlığının A Millî Takımımızın Galler ve İzlanda maçları süresince tam olarak iyileşmeyeceği tespit edildiğinden, oyuncumuzun aday kadrodan çıkarılarak tedavisine kulübünde devam etmesi uygun bulundu.

Ayrıca, Mustafa Hekimoğlu da UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri'nde İrlanda Cumhuriyeti ve San Marino ile karşılaşacak Ümit Millî Takımımızın aday kadrosuna geçiş yaptı."

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