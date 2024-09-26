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Spor

TFF açıkladı! Süper Lig'de 'Şamil Ekinci Sezonu'

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de kalan haftaların '2024-2025 Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu' olarak oynatılmasına karar verdi.

26 Eylül 2024 Perşembe 17:42 - Güncelleme:
TFF açıkladı! Süper Lig'de 'Şamil Ekinci Sezonu'
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Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de içinde bulunduğumuz sezona Şamil Ekinci sezonu isminin verildiğini açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu yaptığı değerlendirmede, Trendyol Süper Lig'in Türk futboluna unutulmaz katkılarda bulunan futbol adamları ve eski millî futbolcuların anısına oynanması uygulaması kapsamında, ligin kalan haftalarının "2024-2025 Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu" olarak oynatılmasına karar vermiştir. Türk futboluna değerli katkılarda bulunan Şamil Ekinci, Trabzonspor'da 5 sezon süren başkanlığı döneminde 4 lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası, 5 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 Başbakanlık Kupası sevinci yaşamıştı. Merhum Şamil Ekinci'ye bir kez daha Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları, sevenleri ve başta Trabzonspor olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

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