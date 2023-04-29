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Spor

TFF Başkan Vekili Yusuf Günay: İftira ve hakaret ederek başarılı olunamayacağı artık görülmelidir

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Yusuf Günay, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kendisini hedef alan sözleri için sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

29 Nisan 2023 Cumartesi 19:12 - Güncelleme:
TFF Başkan Vekili Yusuf Günay: İftira ve hakaret ederek başarılı olunamayacağı artık görülmelidir
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Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Yusuf Günay, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Günay, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kendisi hakkında yaptığı açıklamalara cevap verdi. Yusuf Günay, açıklamasında "Sayın Koç, bulunduğu makamın önem ve mahiyetini idrak ederse, yakışıksız üslup ve söylemlere ihtiyacı kalmayacaktır" ifadelerini kullandı.

İŞTE YUSUF GÜNAY'IN AÇIKLAMASININ TAM METNİ:

"Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un, şahsımı hedef alan sözleri üzerine açıklama yapma gereği doğmuştur.

Ülkesi ve milletine hizmet etmeyi görev bilen biri olarak, Sayın Koç'un söz ettiği, 'eski bir bürokrat' unvanını taşımaktan, onur ve gurur duyuyorum.

Büyük camialarda yöneticilik yapmak büyük sorumluluk gerektirir. Hakkaniyet ve adalet ister. Ama en çok da saygı ister. Kişi ve makamlara, temsil ettikleri camialara saygıyla yaklaştığım gibi, aynı saygıyı beklemek de en doğal hakkımdır.

Kibir, zihinsel körlük getirir. Başkalarına saldırganlık yaparak; iftira ve hakaret ederek başarılı olunamayacağı artık görülmelidir.

Sayın Koç, bulunduğu makamın önem ve mahiyetini idrak ederse, yakışıksız üslup ve söylemlere ihtiyacı kalmayacaktır.

Saygılarımla... Yusuf Günay"

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