TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, UEFA Başkanı Ceferin ile bir araya geldi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile İsviçre'de buluştu. TFF'den yapılan açıklamaya göre, UEFA'nın Nyon kentinde bulunan merkez binasında gerçekleşen görüşmede, TFF Başdanışmanı Yusuf Yerkel, UEFA Üye Federasyonlar Direktörü Zoran Lakovic ve UEFA Stratejik Danışmanı Kadir Kardaş da yer aldı.

Toplantıda, nisan ayı içerisinde UEFA Başkanı Ceferin'in katılımıyla UEFA İstanbul Temsilciliği'nin açılışının gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

Ayrıca Türkiye'nin İtalya ile ortaklık çerçevesinde ev sahipliği yapacağı 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2032) ve yine Türkiye'de oynanacak 2026 UEFA Avrupa Ligi Finali ile 2027 UEFA Konferans Ligi Finali'ne dair yapılan hazırlıkların son durumunun değerlendirildiği toplantıda, TFF ve UEFA'nın iş birliği doğrultusunda Türkiye'de hayata geçirilebilecek yeni projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.