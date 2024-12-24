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Spor

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Kulüpler Birliği üyeleriyle bir araya gelecek

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve 1. Lig Kulüpler Birliği Derneği üyeleri ile 26 Aralık Perşembe günü saat 14.00'te Riva'da bir araya gelecek.

AA24 Aralık 2024 Salı 15:53 - Güncelleme:
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Kulüpler Birliği üyeleriyle bir araya gelecek
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve 1. Lig Kulüpler Birliği Derneği üyeleri ile bir araya gelecek.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, 26 Aralık Perşembe günü saat 14.00'te Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenecek toplantıda, ikinci yarıda devreye alınması planlanan yeni hakemlik sisteminde kulüplerin rolünü belirlemek adına istişarede bulunulacak.

Toplantıya katılım sağlayacak olan üyelere, değerlendirilen farklı modeller ve yeniden yapılandırılması konusunda önemli bir aşamaya gelinen hakemlik sistemi konusunda bilgi verileceği duyuruldu.

  • kulüpler birliği
  • ibrahim hacıosmanoğlu

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