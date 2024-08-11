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Spor

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Sivasspor'u ziyaret etti

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Sivasspor'un Trabzonspor ile bu akşam sahasında oynayacağı maç öncesi kırmızı beyazlı kulübü ziyaret etti.

AA11 Ağustos 2024 Pazar 16:43 - Güncelleme:
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Sivasspor'u ziyaret etti
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Sivasspor Kulübünü ziyaret etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında oynanacak Net Global Sivasspor-Trabzonspor maçını izlemek üzere kente gelen Hacıosmanoğlu ve TFF Başkanvekili Mecnun Otyakmaz ziyarette, Sivasspor Kulübü Başkanı Bahattin Eken ile görüştü.

Eken ve Sivasspor yönetim kurulu üyeleriyle bir süre sohbet eden Hacıosmanoğlu ve Otyakmaz, yeni sezonun Türk futboluna hayırlı olmasını diledi.

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun da ziyarette Hacıosmanoğlu'na kaleme aldığı kitabı hediye etti.

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