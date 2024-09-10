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Spor

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, UEFA Başkanı Ceferin ile görüştü

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA merkezinde bir araya geldi.

DHA10 Eylül 2024 Salı 17:02 - Güncelleme:
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, UEFA Başkanı Ceferin ile görüştü
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile İsviçre'de bir araya geldi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre UEFA'nın Nyon'daki merkez binasında gerçekleşen görüşmede TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Milli Takımlar, FIFA ve UEFA İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ceyhun Kazancı, TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz, TFF Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra Cem İmamoğulları, UEFA Üye Federasyonlar Direktörü Zoran Lakovic ile TFF Eski Genel Sekreteri ve UEFA Stratejik Danışmanı Kadir Kardaş da yer aldı.

Ülkemizin İtalya ile ortaklık çerçevesinde ev sahipliği yapacağı 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2032) ve yine ülkemizde oynanacak olan 2026 UEFA Avrupa Ligi Finali ile 2027 UEFA Konferans Ligi Finali'ne dair yapılan hazırlıkların son durumunun değerlendirildiği toplantıda, TFF ve UEFA'nın iş birliği doğrultusunda hayata geçirilebilecek projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Toplantıda önümüzdeki hafta Fransa'nın Cannes şehrinde tekrar bir araya gelmek üzere randevulaşıldı.

Görüşmenin sonunda TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Aleksander Ceferin, Zoran Lakovic ve Kadir Kardaş'a hem üzerlerinde kendi isimlerinin yazılı olduğu birer A Milli Takım forması takdim ederken, Ceferin de Başkan Hacıosmanoğlu'na ziyaretin anısına hazırlanan bir flama hediye etti.

  • ibrahim hacıosmanoğlu
  • Aleksander Ceferin
  • UEFA

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