TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Yabancı kuralını 1 yıl erteledik

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, yeni sezonda uygulanacak olan yabancı kuralıyla ilgili bir açıklamada daha bulundu. Büyükekşi yeni bir karar almadıklarını, mevcut kararın devam ettiğini belirtti.
Mehmet Büyükekşi yabancı kuralıyla ilgili 5 yıllık çalışmalarının olduğunu belirtti. Büyükeşi sözlerine şöyle devam etti:
"Takımlarımız o çalışmayı 1 sene daha erteleyelim, yıl sonunda detaylıca tartışalım dediler. Biz de onun üzerine böyle bir karar aldık."
TFF geçtiğimiz gün yabancı kuralıyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:
" 2023-2024 Futbol Sezonunda Spor Toto Süper Ligde Kulüpler, sahada müsabakaya devam eden kadroda aynı anda en fazla 8 yabancı uyruklu futbolcu bulundurulması koşuluyla, müsabaka isim listesi ve A Takım Listesine en fazla 14 yabancı uyruklu futbolcu yazabileceklerdir.
* 2023 - 2024 Futbol Sezonunda Spor Toto 1. Ligde Kulüpler, sahada müsabakaya devam eden kadroda aynı anda en fazla 5 yabancı uyruklu futbolcu bulundurulması koşuluyla, müsabaka isim listesi ve A Takım Listesine en fazla 8 yabancı uyruklu futbolcu yazabileceklerdir."