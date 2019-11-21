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TFF Başkanı Nihat Özdemir: Ocak ayından sonra puan silme hatta küme düşme olacak

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig'in izlenme oranını arttırmak için çalışmalar yaptıklarını açıklarken Süper Kupa için ise yeni bir formül hazırladıklarını duyurdu.

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"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE İKİ TAKIM GÖNDERMELİYİZ”
 
Nihat Özdemir, Türk takımlarının Avrupa'ya daha fazla takımla gitmesi ve başarılı olması gerektiğini vurgularken, "Şampiyonlar Ligi'ne bir değil, iki takım göndermeliyiz! 12 yıldır tek takımla katılıyoruz, mali kaybı siz hesap edin! Son yıllarda arzuladığımız sonuçlardan uzağız, bu tabloyu tersine çevirmeliyiz. Avrupa'da birçok kulüp Şampiyonlar Ligi geliriyle ayakta duruyor." açıklamasını yaptı.
 
SÜPER KUPA İÇİN YENİ FORMÜL
 
Süper Kupa için de yeni bir statü düşündüklerini açıklayan Nihat Özdemir "Nihat Özdemir: "Pastayı büyütmeliyiz. İzlenme oranlarını artırmalıyız. Süper Kupa'nın statüsünü değiştirelim, 4 takım yapalım ve yurt dışında oynayalım. Ocak'tan sonra ekonomik şartları yerine getirmeyenler için daha ağır şartlar gelecek, puan silme hatta küme düşme olacak." dedi.
 
 

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