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TFF Başkanı Nihat Özdemir'den yabancı sınırı açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, yabancı sınırlamasına dair açıklamalar yaptı.

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Marka ve Spor Zirvesi'nde konuyla ilgili açıklamalarda bulanan Özdemir, şu ifadeleri kullandı:
 
“YABANCI KURALI DEĞİŞMESİN DİYEN DE VAR DEĞİŞMESİNİ İSTEYEN DE…”
 
“Yabancı sayısının azalmamasını isteyen önemli bir kesim var Türkiye'de, şu anki şekliyle devam etmesini istiyorlar. Değişmesini isteyen de önemli bir kesim var. Önemli olan, Süper Lig takımlarının kendi aralarında anlaşacağı bir model.
 
“ŞENOL GÜNEŞ’E YABANCI SINIRIYLA ALAKALI ÇALIŞMA YAPTIRIYORUM”
 
Şenol Güneş’e bu konuyla alakalı bir çalışma yaptırıyorum. Oynayacağımız 2 maçtan sonra Türkiye’mizin gündemi, yabancı sınırı olacaktır ama belki 2-3 yılda varmak istediğimiz sayıya ancak ulaşabileceğiz. Sayı azalır mı azalmaz mı, bunun için erken.
 
ÖZDEMİR’DEN YAŞ VURGUSU: YABANCI SAYISI KADAR BU DA ÖNEMLİ
 
Yabancı sayısı kadar, koyulacak kriterlerin de önemli olacağını düşünüyorum. Tartışacağımız konu başlıklarından bir tanesi de bu. Birçok takımımızda 30’un üstünde inanılmaz derecede fazla futbolcu var maalesef. Bunlarda bazı özellikler aranmalı.
 
“HAKEMLERİMİZE BU SEZON 10 ÜZERİNDEN 7 VERİYORUM”
 
Ben bütün maçları düşündüğüm zaman, notu kıt biri olarak, hakemlerimize 10 üzerinden 7 verebilirim bu sezon. İyiye yakın bir not vermiş oldum.
 
“GRİ POZİSYONLARDA MUTLAKA VAR’I KULLANMALILAR”
 
Neden bu kadar çok VAR'a gidiyorsunuz diyorlardı, çok tenkit edildik. Bu sene yeni MHK, UEFA'nın VAR'a gitme prensiplerini ve sistemlerini birebir uygulamaya başladı. Biraz daha fazla kullanabilirlerse kamuoyunun vicdanını rahatlatacak şekilde kararlar alabilirler.
 
Gri pozisyonlarda hakemlerimiz, mutlak surette herkesin vicdanını rahatlatmak için VAR'ı tereddütsüz kullanmalılar.
 
ABDURRAHİM ALBAYRAK’A GÖNDERME: VAR KAYITLARIMIZ DIŞARI SIZMIYOR
 
Geçen sezon bir kulüp yöneticimiz 'VAR kayıtları elimde' dedi, dediği doğru çıkmadı. Bu yıl da 1-2 söylenti oldu ama söylenenlerin doğru olup olmadığı araştırılsın dedim, hiç alakası olmadığı ortaya çıktı. VAR kayıtlarımız dışarı sızmıyor.
 
“DEVLETTEN PARA VE YARDIM ALMADAN YAPTIK”
 
Fenerbahçe'de yöneticilik yaptığım dönem, paramız yok, pulumuz yok ama taraftara güvenip stadı yeniledik. Ne gidip devletten para aldık, ne de yardım aldık. Maçlara hiçbir ara verilmeden o stat yenilendi ve bitti. Zaten o yönetim kurulunun yarısı müteahhitti. Beşiktaş ve Galatasaray kendi stadında yapamadı.
 
“OLİMPİYAT STADI WEMBLEY, STADE DE FRANCE GİBİ OLACAK”
 
Şimdi Olimpiyat Stadı'na el attık. Şampiyonlar Ligi finaline hazırlıyoruz. Atletizm zemini kalkıyor, saha aşağı inecek. Wembley Stadı, Stade de France gibi Olimpiyat Stadı bizim milli takımımızın olacak.”
 

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