TFF Başkanı Özdemir'den çok önemli yabancı kuralı açıklaması

27 Temmuz 2021 Salı 21:14 - Güncelleme: 27 Temmuz 2021 Salı 21:14

TFF Başkanı Özdemir, katıldığı bir televizyon programında soruları cevapladı.



Özdemir'in açıklamaları şöyle:

"Yabancı sayısı konusunda değişiklik yok. Tahkim Kurulu'nun kararı da çıktı. Tüm kulüplerimiz transfer politikalarını yaptılar, transferlerini bu sistem içinde yapıyorlar, takımlarını kuruyorlar."

"Hakkaniyet, eşitlik ilkelerini düşündük"

"Beşiktaş'ın harcama limitlerinde sıkıntısı olduğunu kulüp başkanı sayın Çebi iletti ama bunu bir kulübe yapmamız mümkün değil. Sağlayacağımız limitler sadece Şampiyonlar Ligi'nde değil, Süper Lig'de de kullanılacak. Hakkaniyet, eşitlik ilkelerini düşündük."

"Limitlere, elimizden gelen bütün yardımları yaptık. Artımları %25 olarak açıkladık. Kuru 2020-21 sezonunun ortalama rakamı olarak aldık. Kuru da sabitleyerek, harcama limitlerinde elimizden geleni yaptık."

"beIN SPORTS'la görüşmelerimiz devam ediyor"

"Yayıncı kuruluş, 2020-21 sezonunda ödemesi gereken miktarın tamamını ödedi ve biz de kulüplerimize dağıttık. 2021-22 sezonu için beIN SPORTS'la görüşmelerimiz devam ediyor. En geç 1 hafta içinde görüşmelerimizi tamamlayacağız ve kulüplerden görüş alacağız."

Süper Lig'de 8+6 Kuralı

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunda uygulanacak yabancı kuralı şöyle:

"Süper Lig kulüpleri, 2021-2022 sezonunda en fazla 14 yabancı uyruklu futbolcuyu tescil ettirerek A takım listesi ile müsabaka isim listesinde bulundurabilecek. Bu futbolculardan en fazla 8 futbolcuya aynı anda sahada yer alabilecek."