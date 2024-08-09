İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Ağustos 2024 Cuma / 4 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,5834
  • EURO
    36,7348
  • ALTIN
    2616.3
  • BIST100
    10017.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • TFF Başkanı'ndan yeni sezon öncesi mesaj
Spor

TFF Başkanı'ndan yeni sezon öncesi mesaj

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu yeni sezon öncesi bir mesaj yayınladı.

DHA9 Ağustos 2024 Cuma 11:57 - Güncelleme:
TFF Başkanı'ndan yeni sezon öncesi mesaj
ABONE OL

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu 2024-2025 futbol sezonu öncesinde bir mesaj yayınladı.

Başkan İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu "Bize düşen görev dünyanın en sevilen oyununun adil ve adaletli olarak renk ve forma ayırt etmeksizin güven ikliminde oynanmasını sağlamaktır" şeklinde konuştu.

TFF Başkanı'nın mesajı şöyle:

"Türk Futbol Ailesinin değerli üyeleri,

Her zaman açıkça ifade ettiğim gibi futbolun patronu kulüplerimizin değerli başkanları, gerçek sahibi de tribünleri dolduran barış ve kardeşlik duygularıyla futbola coşku katan taraftarlar ve futbolseverlerdir.

Türkiye Futbol Federasyonu olarak bize düşen görev dünyanın en sevilen oyununun adil ve adaletli olarak renk ve forma ayırt etmeksizin güven ikliminde oynanmasını sağlamaktır.

Çıktığımız bu yolda kendimizden emin olarak tarafsız ve ilkeli bir şekilde ilerleyeceğiz. Türk Futbolunun marka değerini uluslararası alanda hak ettiği seviyeye çıkması için birlikte çalışacağız.

Tribünlerde ve ekran başında futbol oyununun güzelliklerini izleyeceğimiz yeni sezonda, bölgesinde futbolun da lideri olmayı hedefleyen Büyük Türkiye'ye yakışır adil oyun için futbol ailemizin tüm fertlerini sorumlu ve bilinçli davranmaya davet ediyorum.

Böylece Milli Takımlarımız ile daha da gurur duyacağımız ve hak ettiğimiz başarıları elde edeceğimiz günlerin de zemini oluşacaktır.

2024-2025 futbol sezonunda tüm kulüplerimizin, futbolcuların, teknik ekiplerin, hakemlerin ve taraftarların sağlıklı, başarılı bir sezon geçirmelerini, Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil eden kulüplerimizin de ülke puanımızı yükseltecek başarılar elde etmelerini dilerim."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.