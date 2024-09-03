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Spor

TFF, Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu'nu tebrik etti

TFF, Portekiz ekibi Benfica'ya tranfser olan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun yayımladığı mesajla kutladı.

DHA3 Eylül 2024 Salı 11:32 - Güncelleme:
TFF, Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu'nu tebrik etti
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray'dan Portekiz Ligi ekiplerinden Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu'nu yayımladığı mesaj ile kutladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "A Milli futbolcularımızdan Kerem Aktürkoğlu'nu Galatasaray'dan Portekiz Ligi takımlarından SL Benfica'ya transferi nedeniyle kutluyor, kariyerinin yeni bölümünde kendisine başarılar diliyoruz.

A Milli Takım'da ilk kez 27 Mayıs 2021 tarihinde Azerbaycan ile oynanan özel maçta görev alan Kerem Aktürkoğlu, Ay-Yıldızlı formayı toplam 34 maça giydi ve 6 gol kaydetti. A Milli Takımımızın mücadele ettiği EURO 2020 ve EURO 2024 final turnuvalarının kadrolarında yer alan 25 yaşındaki forvet oyuncusu, geride bıraktığımız 2024 Avrupa Şampiyonası'ndaki tüm maçlarda da süre aldı.

Kerem Aktürkoğlu, Benfica'da A Milli Takım oyuncularımızdan Orkun Kökçü ile birlikte forma giyecek" ifadeleri kullanıldı.

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