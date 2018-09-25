TFF, Beşiktaş'ın 'Kadir Has Stadı' başvurusunu reddetti
Kayserispor, Beşiktaş'ın hafta sonu oynanacak mücadeleyi Kadir Has Stadyumu'nda oynama talebinin Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmediğini açıkladı.
Spor Toto Süper Lig'in 7'nci haftasında oynanacak olan Beşiktaş - Kayserispor karşılaşması, Vodafone Park'ta oynanacak.
Beşiktaş Kulübü'nün Vodafone Park'ın zeminindeki sorunlar nedeniyle Kayseri'de oynama talebinde bulunduğu Beşiktaş - Kayserispor maçının İstanbul'da oynanacağı öğrenildi. Kayserispor Başkanı Erol Bedir'in, "Fikret Orman'ın saha bakımı nedeniyle maçı Kayseri'de oynama talebini kabul ettik" açıklamasının ardından gözlerin çevrildiği Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) siyah beyazlı kulübe olumlu yanıt çıkmadı. Beşiktaşlı yöneticilerin TFF ile yaptığı görüşmede yaptığı talebin kabul edilmediği ve maçın Vodafone Park'ta oynanacağı belirtildi.
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