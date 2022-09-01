TFF binasına silahlı saldırı... Bakan Soylu: 2 kişi yakalandı

TFF'nin Riva'daki binasına kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından rastgele ateş açıldı. Milliyet'in haberine göre, yönetim kurulu toplantısının yapıldığı saatlerde Riva Tesisleri'nin yakınındaki derenin kenarından bina hedef alınarak yaklaşık 5 el ateş edildi. Saldırıda ise herhangi bir yaralanmanın olmadığı ve polis ekiplerinin kamera kayıtlarını inceleyerek saldırganları yakalamak için alarma geçtiği bildirildi. Bölgeye giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu basın açıklaması gerçekleştirdi.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

Yakın yerden 11 adet atış olduğunu değerlendiriyoruz. 11 adet boş kovan var. Binaya 5 adet isabet var. Zanlılar kısa bir süre içerisinde yakalandı. C.U. ve O.G. polisimizin dikkatli çalışması sonucunda hemen alındı

Allah korumuş çünkü ben beraber atılan kurşunların isabetlerini de gördüm. Hallerinden sarhoş oldukları belli olmasa çok profesyonel bir atış olarak değerlendirilebilir. Hem sayın Başkanın koltuğunun üzerinden hem de kurulun masalarına isabet eden kurşunlar var.

Olay tüm yönleriyle soruşturulacak, arkasında ne vardır ne yoktur. Kafada tek bir soru kalmayıncaya kadar bu konudaki soruşturmayı derinleştireceğimizi ifade ediyorum. Tekrar geçmiş olsun. Bizim için büyük bir mükafat.



Gerçekleştirilen saldırıda kimsenin yara almadığı ve kamera kayıtlarının incelendiği öğrenildi.

Saldırının hemen sonrasında olay yerine intikal eden güvenlik güçleri TFF binasindaki bütün kameraları incelemeye aldı. Saldırganların ise araçla olay yerinden uzaktaştığı öğrenildi.

Kulüpler Birliği Vakfı, saldırı hakkında "Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki tesislerine gerçekleştirilen silahlı saldırıyı lanetliyor, TFF'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Faillerinin bir an önce bulunup en ağır şekilde cezalandırılmasını temenni ediyoruz" şeklinde açıklama yaptı.