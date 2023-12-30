TFF, Büyükekşi'nin sağlık durumunu açıkladı!

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ve Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa maçının organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle ortak kararla ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu. Galatasaray ve Fenerbahçe kafilesi Türkiye'ye doğru yola çıktı. Yaşanan olayların ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın sağlık durumunun kötü olduğu iddia edilmişti. TFF, bu iddialara son noktayı koydu.

İşte yapılan açıklama;

Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri, otele gelen ambulansın Başkan Mehmet Büyükekşi ile ilgili olmadığını, Büyükekşi'nin sağlık durumunun da iyi olduğunu açıkladı.