İSTANBUL 8°C / 0°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Şubat 2023 Pazartesi / 23 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8464
  • EURO
    20,1965
  • ALTIN
    1122.61
  • BIST100
    4505.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

TFF, depremzedeler için seferber oldu

TFF, Kahramanmaraş merkezli depremler sonucu zarar gören depremzedelerin yaralarını sarmak için seferber oldu.

IHA13 Şubat 2023 Pazartesi 18:33 - Güncelleme:
TFF, depremzedeler için seferber oldu
ABONE OL

Kahramanmaraş merkezli depremler sonucu oluşan felaketin ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) hem yaraları sarmak hem de vatandaşların yardımına koşmak için seferber oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu, depremin meydana geldiği andan sonra kriz masası oluştururken, yöneticiler de sahada vatandaşların ve Türk futbol ailesinin bireylerinin yardımına koştu. TFF İcra Kurulu Üyesi ve Süper Lig sorumlusu Müslüm Özmen, ilk gün itibarıyla deprem bölgesine hareket ederek afetin yaşandığı tüm illerde çalışmalar başlattı. Depremden etkilenen vatandaşların, futbolcuların, antrenörlerin ve hakemlerin yardımına koşan Özmen, gerek göçük altındaki vatandaşların kurtarılması gerekse de yardım organizasyonunda sahadaki yönetici olarak yer aldı. Müslüm Özmen, enkaz altında kalan vatandaşların kurtarılması, kurtulan vatandaşların da ihtiyaçlarını takip ederek, yerinde müdahalelerde bulundu.

Depremden etkilenen kulüplerin yanı sıra teknik direktör, antrenör, futbolcu, hakemlerin ihtiyaçları karşılanırken, vatandaşların güvenli yerlere sevk edilmesi için koordinasyon sağlandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.