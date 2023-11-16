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Spor

TFF duyurdu! A Milli Takım kadrosunda 2 değişiklik

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan resmi açıklamaya göre A Milli Takımı aday kadrosunda 2 değişiklik yapıldı. Milli oyuncular Cengiz Ünder ve Hakan Çalhanoğlu aday kadrodan çıkarıldı. İşte detaylar...

16 Kasım 2023 Perşembe 15:29 - Güncelleme:
TFF duyurdu! A Milli Takım kadrosunda 2 değişiklik
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A Milli Takım'da Cengiz Ünder ve Hakan Çalhanoğlu'nun aday kadrodan çıkarıldığı açıklandı.

İşte Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama:

"Almanya ile 18 Kasım'da deplasmanda oynayacağı özel maç için bugün Berlin'e yolculuk edecek A Millî Takımımızın aday kadrosunda değişiklik yapıldı.

Millî futbolcularımızdan Cengiz Ünder, yeni teknik heyetimizin antrenman metotlarını ve futbol felsefesini bizzat deneyimlemesi ve takım arkadaşlarıyla birlikte çalışması amacıyla, İstanbul'da dört günlük bir kamp dönemi geçiren A Millî Takımımızın Almanya ve Galler maçları aday kadrosuna davet edilmiş, daha önceden yapılan planlama kapsamında da kafilenin Berlin'e hareketinden önce kamp kadrosundan ayrılmıştır.

Takım kaptanımız Hakan Çalhanoğlu ise, A Millî Takımımızın dün ve bugün yapmış olduğu antrenmanlarda, geçirdiği üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle yer alamamıştır. Tıbbi durumunun yanı sıra, bebek bekleyen eşinin doğumunun çok yaklaştığı bilgisi de değerlendirilen millî oyuncumuz, teknik heyetimizin kararıyla A Millî Takımımızın aday kadrosundan çıkarılmıştır."

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