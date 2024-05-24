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Spor

TFF duyurdu! Beşiktaş ve Trabzonspor PFDK'ye sevk edildi

TFF'den yapılan açıklamaya göre Beşiktaş ve Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yaşanan olaylar nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.

AA24 Mayıs 2024 Cuma 15:37 - Güncelleme:
TFF duyurdu! Beşiktaş ve Trabzonspor PFDK'ye sevk edildi
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Ziraat Türkiye Kupası finalistleri Beşiktaş ve Trabzonspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, siyah-beyazlıların çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları gerekçesiyle disipline gönderildiği belirtildi.

Beşiktaş'ın teknik sorumlusu Serdar Topraktepe'nin ise talimatlara aykırı hareket ve sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

Kurulun, Trabzonspor'u ise saha olayları sebebiyle disipline yolladığı kaydedildi.

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