13 Eylül 2025 Cumartesi
  • TFF duyurdu! Fenerbahçe-Trabzonspor maçının saati değiştirildi
Spor

TFF duyurdu! Fenerbahçe-Trabzonspor maçının saati değiştirildi

TFF'den Fenerbahçe-Trabzonspor maçı için açıklama geldi. Dev maçın saatinin 19.00'a alındığı duyuruldu. İşte detaylar...

13 Eylül 2025 Cumartesi 12:46
TFF duyurdu! Fenerbahçe-Trabzonspor maçının saati değiştirildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor ve Gaziantep FK-Kocaelispor maçlarının başlama saatinde değişikliğe gitti.

TFF'den yapılan açıklamada, yarın saat 20.00'de oynanması planlanan Fenerbahçe-Trabzonspor ve Gaziantep FK-Kocaelispor müsabakalarının başlama saatinin A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aynı gün saat 21.00'de Almanya ile oynayacağı 2025 Avrupa Şampiyonası finali ile çakışmaması adına değiştirildiği belirtildi.

Karşılaşmaların başlama saatinin federasyonun ve kulüplerin ortak kararıyla 19.00 olarak güncellendiği kaydedildi.

TFF'nin açıklamasında şu ifadelere de yer verildi:

"Avrupa basketbolunun zirvesinde ve Türk basketbol tarihinin en önemli karşılaşmalarından birinde, turnuva boyunca olduğu gibi ülkemizi başarıyla temsil edeceklerine yürekten inandığımız A Milli Erkek Basketbol Takımımıza başarılar diliyor; milletimize yaşattıkları büyük gurur ve heyecan için teşekkür ediyoruz."

