Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak ve Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, "yasa dışı bahis şirketi olduğu iddia edilen firma reklamının stadyumda yayınlanmasına aracılık etmesi" nedeniyle tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Hukuk müşavirliği ayrıca Galatasaray-Beşiktaş derbisinin ardından bir basın mensubuna saldırıda bulunan Beşiktaş görevlisi Sezgin Gülnar'ı da PFDK'ya sevk etti.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nce PFDK'ya yapılan sevkler şöyle:

"1- ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Kulübü'nün 25.10.2024 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR A.Ş.-NET GLOBAL SİVASSPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "sportmenliğe aykırı hareket" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Kulübü Başkanı BEDİRHAN DURAK'ın aynı müsabakadaki "yasa dışı bahis şirketi olduğu iddia edilen firma reklamının stadyumda yayınlanmasına aracılık etmesi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 29.10.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Kulübü antrenörü NEDİM ASKERİ'nin aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 26.10.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübü'nün 26.10.2024 tarihinde oynanan ATAKAŞ HATAYSPOR-BELLONA KAYSERİSPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Stadyum Güvenlik Komitesi Talimatı-Stadyum Sınıflandırması Alt Detayları-117 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- BELLONA KAYSERİSPOR Kulübü'nün 26.10.2024 tarihinde oynanan ATAKAŞ HATAYSPOR-BELLONA KAYSERİSPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2024-2025 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 6/5 ve Ek-1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- GÖZTEPE A.Ş. Kulübü'nün 26.10.2024 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GÖZTEPE A.Ş. Kulübü futbolcusu ANTHONY JUNIOR DENNIS'in aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 27.10.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 26.10.2024 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- TÜMOSAN KONYASPOR Kulübü'nün 27.10.2024 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-TÜMOSAN KONYASPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.'nin 27.10.2024 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-TÜMOSAN KONYASPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "sportmenliğe aykırı hareket" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Kulübü Başkanı MEMİK YILMAZ'ın aynı müsabakadaki "yasa dışı bahis şirketi olduğu iddia edilen firma reklamının stadyumda yayınlanmasına aracılık etmesi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 29.10.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 28.10.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 28.10.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.- BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2024-2025 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 8/3 maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü görevlisi SEZGİN GÜLNAR'ın aynı müsabakadaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 29.10.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."