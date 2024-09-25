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Spor

TFF duyurdu! Haftanın hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.

25 Eylül 2024 Çarşamba 19:35 - Güncelleme:
TFF duyurdu! Haftanın hakemleri açıklandı
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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 7. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler ve yardımcıları belirlendi.

Ligin 7. haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:

27 Eylül Cuma:

20.00 Net Global Sivasspor-RAMS Başakşehir: Çağdaş Altay

28 Eylül Cumartesi:

16.00 Samsunspor-Göztepe: Mehmet Türkmen

19.00 Corendon Alanyaspor-Çaykur Rizespor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

19.00 Galatasaray-Kasımpaşa: Oğuzhan Çakır

29 Eylül Pazar:

16.00 ikas Eyüpspor-Gaziantep FK: Arda Kardeşler

16.00 Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor: Halil Umut Meler

19.00 Sipay Bodrum FK-Adana Demirspor: Turgut Doman

19.00 Antalyaspor-Fenerbahçe: Cihan Aydın

30 Eylül Pazartesi:

20.00 Bellona Kayserispor-Beşiktaş: Atilla Karaoğlan

  • Trendyol Süper Lig
  • 7. hafta hakemleri
  • maç yönetimi

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