TFF duyurdu! Stadyumlara yüzde 50 kapasiteyle seyirci alınacak
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu: 2021-2022 sezonunda oynanacak profesyonel müsabakalarda, stadyum kapasitelerinin %50'si oranında seyirci alınmasına, ayrıca localara tüm kapasitesi oranında seyirci alınmasına karar verilmiştir
1 Temmuz 2021 Perşembe 14:33 - Güncelleme: 1 Temmuz 2021 Perşembe 14:33
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu: 2021-2022 sezonunda oynanacak profesyonel müsabakalarda, stadyum kapasitelerinin %50'si oranında seyirci alınmasına, ayrıca localara tüm kapasitesi oranında seyirci alınmasına karar verilmiştir