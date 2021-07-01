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Spor

TFF duyurdu! Stadyumlara yüzde 50 kapasiteyle seyirci alınacak

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu: 2021-2022 sezonunda oynanacak profesyonel müsabakalarda, stadyum kapasitelerinin %50'si oranında seyirci alınmasına, ayrıca localara tüm kapasitesi oranında seyirci alınmasına karar verilmiştir

1 Temmuz 2021 Perşembe 14:33 - Güncelleme: 1 Temmuz 2021 Perşembe 14:33
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Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu: 2021-2022 sezonunda oynanacak profesyonel müsabakalarda, stadyum kapasitelerinin %50'si oranında seyirci alınmasına, ayrıca localara tüm kapasitesi oranında seyirci alınmasına karar verilmiştir

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