TFF Fair Play ödülleri sahiplerini buldu

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Fair Play'in daha da yaygınlaşması ve farkındalık oluşması amacıyla organize edilen Fair Play / Adil Oyun Ödülleri Töreni, bu sezon ilk düzenlendi. TFF Hasan Doğan Milli Takım Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen ödül törenine TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, yönetim kurulu üyeleri, A Milli Futbol Takımı oyuncuları ve teknik heyeti, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Sivasspor Başkanı Mecnun Odyakmaz, Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, Başakşehir Asbaşkanı Ömer Faruk Ayvacı, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve davetliler katıldı.

MEHMET BÜYÜKEKŞİ: BU ALÇAK SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİRENLERİ ŞİDDETLE KINIYOR, TERÖRÜ LANETLİYORUM

İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşları anarak konuşmasına başlayan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Bu alçak saldırıyı gerçekleştirenleri şiddetle kınıyor, terörü lanetliyorum. Acımız büyük. Millet olarak birlik ve beraberliğimize kasteden bu saldırılardan her zaman daha büyük birlik olarak çıkmayı başardık. Türk futbol Ailesi olarak bir araya geldiğimiz bugünde de milli birlik ve beraberliğimize kasteden hainlere en güçlü cevaplardan birini veriyoruz. Dün olayı öğrendikten hemen sonra Türkiye Futbol Federasyonumuzun iletişim araçlarından hain saldırıyı kınayan, kaybettiğimiz vatandaşlarımıza rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dileyen mesajlarımızı yayınladık. Ardından saldırıdan birkaç saat sonra oynanması gereken Beşiktaş - Fraport TAV Antalyaspor maçını devletimizin yetkilileri ve kulüplerimiz ile görüşerek ileri bir tarihe erteledik" dedi.

"FUTBOL AİLESİNİN MESAJINI DAHA YÜKSEK SESLE DİLE GETİRMEK İÇİN BİR ARAYA GELDİK"

Mehmet Büyükekşi, futbol ailesinin mesajını daha yüksek sesle dile getirmek için bir araya gelindiğini ifade ederek, "Sporun her dalında olduğu gibi futbolda da oynanan karşılaşmada ortaya konan mücadeleyi, golleri, asistleri, galibiyetleri ve mağlubiyetleri anlamlı kılan en önemli unsur Fair-Play'dir. Amatöründen profesyoneline, en üst liginden en alt ligine, tüm futbol kulüplerinin başkanları, yöneticileri, teknik adamları, futbolcuları ve hatta taraftarlara düşen görev, hayatın her alanında olduğu gibi takımları için sporu güzelleştiren evrensel kavram olan Fair Play / Adil Oyun çerçevesinde oyunun kurallarına ve karşı takıma saygı çerçevesinde hareket etmeleridir. Dünyanın en büyük endüstrilerinden biri haline gelen futbolda, yönetici, teknik direktör ve futbolcuların, başta çocuklar ve gençler olmak üzere takipçileri olan milyonlarca insan için rol model olduklarını unutmamaları gerekiyor. Özellikle çocuklarımızın birlikte büyüyecekleri sağlam değerlere sahip olmaları gerekmektedir. Futbol, bir takım sporu olarak disiplin, saygı, takım ruhu ve Fair-Play'in oyunda ve hayatta ne kadar gerekli olduğunu anlamalarını sağlamaktadır. Bu doğrultuda futbolun tüm paydaşlarının hem saha içinde hem de saha dışında çocuklarımıza ve gençlerimize örnek olacak davranış ve söylemler sergilemeleri çok önem taşımaktadır. Çağdaş bir futbol kültürü yaratmak için hoşgörü, barış ve kardeşliği futbolun en önemli değerleri olarak kabul etmeliyiz. Fair Play'in hem futbolumuzu geliştirmede ve güzelleştirmede hem de futbolumuzun marka değerini artırmada çok önemli bir yer tuttuğunu düşünen bir federasyon olarak, ligimizin bu prensiplere uygun hareket eden isimlerini ödüllendirmek ve futbolseverlere rol model olarak sunmayı amaç edindik. Kötüden örnek olmaz. Federasyon olarak iyiyi örnek vererek, iyiyi överek, kamuoyuna, futbol ailesine, özellikle çocuklarımız ve gençlerimize doğru rol modeller vermek istiyoruz. Futbol sahalarındaki güzel hareketlerin kamuoyunda konuşulması ve Fair Play'in yaygınlaşması amacıyla birbirinden değerli isimlerden oluşturduğumuz Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu, belirli aralıklarla önemli kriterlere göre 5 kategoride Süper Lig'in Fair Play / Adil Oyun ödülüne layık olan isimlerini belirlemeye başladı. Kurulumuzun değerli üyeleri Prof. Dr. Tamer Yılmaz, Prof. Dr. Mustafa Sait Gönen, Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu, Prof. Dr. Fatma Ayanoğlu, Attila Gökçe, Ömer Üründül, Ali Erten, Banu Yelkovan ve Berrin Altınöz'e de Türk futboluna bu önemli katkıları için huzurlarınızda bir kez daha teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.

"TFF OLARAK FUTBOL AİLESİNİ FAİR-PLAY'A TEŞVİK ETMEK İSTİYORUZ"

Ligin ilk 8 haftalık değerlendirilmesi sonucunda Fair Play / Adil Oyun ödüllerinin kazananlarının belli olduğunu dile getiren Mehmet Büyükekşi, "Biz de federasyon olarak ödül kazanan isimleri hem manevi hem de maddi yönden ödüllendirerek, futbol ailesinin futbolcularını, teknik direktörlerini, kulüplerini, kulüp başkanlarını, taraftarlarını Fair-Play'a teşvik etmek istiyoruz. Birazdan kurulumuz tarafından gerekçeleriyle ödüllerine kavuşacak olan futbolcumuzu, teknik direktörümüzü, kulübümüzü, taraftarımızı, kulüp başkanımızı tebrik ediyorum. Sahada rekabetin fair play ruhu ile gelişerek futbolumuzda kalitenin, marka değerinin artmasını diliyorum. Sezonun bundan sonraki haftalarında, Fair Play/Adil Oyun ödülüne aday olacak davranışları sergileyen isimlerin sayısının artması, Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulumuzun aday çokluğu nedeniyle hangi isme ödül vereceğini seçmekte zorlanması en büyük temennimdir. Bu duygu ve düşüncelerle sizleri saygıyla selamlıyor, tekrar ve altını çizerek dün İstanbul'da yaşadığımız hain terör saldırısını kınıyor, terörü lanetliyor, kaybettiğimiz vatandaşlarımıza rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı ve sabır, yaralanan vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

UĞURCAN ÇAKIR: MUTLU VE GURURLUYUM

Süper Lig'de Adana Demirspor maçı öncesinde Adana ekibinin eski emektar futbolcularından Hasan Sınmaz'ın elini öperek ödülü almaya hak kazanan milli kaleci Uğurcan Çakır, "Milletimizin başı sağ olsun. Çok üzgünüz. Böyle anlarda konuşmak zor oluyor. Biz kazanmak için oynuyoruz ama bizi biz yapan değerli unutmamalıyız. Bu ödülü aldığım için mutlu ve gururluyum. Çocuğuma bırakabileceğim önemli bir ödül olacak" diye konuştu.

AHMET AĞAOĞLU: DÜNYA YILDIZI OLABİLİRSİNİZ AMA BİR ATLET OLMAK İÇİN FAZLASINA İHTİYACINIZ VAR

Saygının her şeyin önünde geldiğini belirten Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Benim her zaman ön plana çıkartmak istediğim bir şey var. Rakibe, sahaya, oyuncuya, taraftara saygı. Her şeyin ötesinde bir sporcu kendisine saygılı olursa hangi branş olursa olsun seyredilebilir hale geliyor. Dünya yıldızı olabilirsiniz ama bir atlet olmak için fazlasına ihtiyacınız var. Mustafa Kemal Atatürk'ün de gibi 'Sporcunun; zeki, çevik ve ahlaklısı.' Aslında buraya hepimiz giriyoruz. Ben Uğurcan'ı kutluyorum. Biz beraber büyüdük. Ben geldiğimde kendisi 3'üncü kaleciydi. Örnek bir sporcuydu. Bu anlamlı ödül törenini düzenlediği için TFF başkanına teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

FAİR-PLAY / ADİL OYUN - TEKNİK DİREKTÖR ÖDÜLÜ: KAYSERİSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ ÇAĞDAŞ ATAN

İstiklal Caddesi'nde yaşanan saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifalar dileyerek konuşmasına başlayan Çağdaş Atan, "Çok üzgünüm. Milletimize baş sağlığı diliyorum. Burada olmak çok özel. Futbol güzel bir oyun. Ben de çok seviyorum. Biz antrenörler de bu oyunun bir parçasıyız. Bizim üstümüze düşen oyunu geliştirmek. Amacımız sadece futbol konuşmak, geliştirmek. Bu doğrultuda da Türk futbolunun gelişmesine bir nebze katkımız olursa ne mutlu bize. Bundan sonra da böyle devam edeceğiz. Çok fazla hakemlerle ilgili konuşan bir teknik direktör değilim. Bu sene sadece bir maçtan sonra konuştum. Bundan sonra artık hiç konuşmayacağız" ifadelerini kullandı.

STEFAN KUNTZ: ÜLKEM ADINA HERKESE BAŞ SAĞLIĞI DİLİYORUM

Çağdaş Atan'a ödülünü veren A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, "Öncelikle dünkü olaylarla ilgili telefonlar aldık. Yakınlarımız bu konuda çok üzgün olduklarını söylediler. Ülkem adına herkese bağ sağlığı diliyorum. Türkçe öğreniyorum. Çağdaş ismini merak etmiştim. Böyle bir durumun Çağdaş hoca tarafından olması çok güzel. Çağdaş hocanın hal ve hareketleri uluslararası seviyede. Onun bu ödülü alması onun için önemli bir konu" dedi.

MECUN OTYAKMAZ: TERÖRÜ LANETLİYORUZ

Sivas'a gelen herkese misafirperverlik yaptıklarını söyleyen Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, "Sivasspor adına terörü lanetlediğimizi haykırmak istiyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Sivas, futbol adına güzel bir şehir. Sivas'a gelen herkese misafirperverlik gösteriyoruz. Bunun da takdir edilmesi bizi son derece mutlu etti" diye konuştu.

RIZA ÇALIMBAY: FUTBOLUN İÇİNDEKİ HERKESİN BİRBİRİNE SAYGI DUYMASI GEREKİYOR

Ülke olarak dün kötü bir gün geçirdiğimizi ifade eden Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Hepimizin başı sağ olsun. Kötü bir gündü. Federasyon başkanımızı kutluyorum. Bizler teknik direktörler olarak çok sıkıntılar yaşayarak işimizi yapıyoruz. Bazen iyi gidiyor. Bazen kötü giderken tepkiler alıyoruz. Futbolun içindeki herkesin birbirine saygı duyması gerekiyor. Bazen istemediğimiz şeyler oluyor ama iyi sonuçlandırmamız gerekiyor. Saygımızı yitirmememiz gerekiyor. Biz mütevazı bir takımız. 3 sene üst üste Avrupa'ya gittik. Lider olarak gurubu tamamladık. Bunun sonunu daha iyi getireceğiz. Biz Avrupa'da maçlarımızı mili maç oynuyor gibi oynuyoruz" şeklinde konuştu.

SİVASSPOR KAPTANI ZİYA ERDAL: ÖDÜL İÇİN HERKESE TEŞEKKÜRLER

Ödül için teşekkürlerini ileten Sivasspor Kaptanı Ziya Erdal, şöyle konuştu:

"Dünkü olay ülkemizi yasa boğdu. Hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum, yaralılara Allah şifa versin. Ödül için herkese teşekkür ediyorum."

FAİR-PLAY / ADİL OYUN BAŞKAN ÖDÜLÜ: KONYASPOR BAŞKANI FATİH ÖZGÖKÇEN

Türk futbolunu güzelleştirmek için çaba sarf ettiklerini belirten Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, şu ifadeleri kullandı:

"Dün elim bir hadise yaşadık. Üzüntülerimizi iletmek istiyorum. Böyle ödüllerle verilen görevi daha iyi yapma gayreti içinde oluyoruz. Bu işi güzelleştirmek için çaba sarf ediyoruz. Sadece futbolun güzelliğini sahaya yansıtmamız gerekiyor. Herkese teşekkür ediyorum."

FAİR-PLAY / ADİL OYUN TARAFTAR ÖDÜLÜ: BOZ BAYKUŞLAR TARAFTAR GRUBU (BAŞAKŞEHİR)

Ödüle layık görüldükleri için teşekkürlerini ileten Başakşehir Asbaşkanı Ömer Faruk Ayvacı, "Milletimizin başı sağ olsun. Taraftarımızın sayısı az olsa da bu ödüle layık görüldüğümüz için teşekkür ediyorum. Umarım büyük takımlarımızın taraftarlarına da örnek oluruz" diye konuştu.

SEZONUN İLK 8 HAFTA DEĞERLENDİRMESİNİN ARDINDAN ALINAN ÖDÜLLER ŞÖYLE:

Fair-Play / Adil Oyun - Futbolcu Ödülü: Uğurcan Çakır

Fair-Play / Adil Oyun - Teknik Direktör Ödülü: Çağdaş Atan

Fair-Play / Adil Oyun - Takım Ödülü: Sivasspor

Fair-Play / Adil Oyun - Başkan Ödülü: Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen

Fair-Play / Adil Oyun - Taraftar Ödülü: Boz Baykuşlar Taraftar Grubu