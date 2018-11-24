TFF faturayı Halis Özkahya'ya kesti

Galatasaray - Konyaspor maçının 88. dakikasında Serdar Aziz ile Skubic arasında yaşanan pozisyonda penaltı kararının verilmesi ve hakem Hüseyin Göçek'in VAR'a gitmemesi Galatasaray camiasında infial yarattı.

Merkez Hakem Kurulu Yönetimi, yaşanan gelişmelerinin ardından maç biter bitmez VAR merkezi Riva'ya giderek karşılaşmayla ilgili tüm telsiz görüşmelerini dinlediği ve tüm videoları tek tek incelediği ortaya çıktı.

MHK'NIN İLK YORUMU;

MHK tarafından yapılan ilk değerlendirmede "Bu bir yorumdur ve hakem karar verirken hata yapabilir. Yanlış olan böyle bir pozisyonda VAR'ın (Halis Özkahya), Hüseyin Göçek'i kenara davet edip bakmadan fayda var dememesidir"

kararını vardı ve bir anlamda da faturayı Halis Özkahya'ya kestiği öğrenildi.

UEFA, VAR'I ÖZKAHYA'YA TEST ETTİRDİ

Galatasaray - Konyaspor maçındaki kararları ile tartışma yaratan Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya'nın UEFA'nın son dönemdeki en gözde hakemlerinden olması da dikkat çeken bir diğer ayrıntı oldu. UEFA'nın Şampiyonlar Ligi öncesi ilk kez VAR sistemini (İtalya - ABD) test ettirdiği Halis Özkahya ve UEFA'nın 24 Elit Hakemi arasında değerlendirip geçtiğimiz hafta eğitim verdiği Hüseyin Göçek'in Galatasaray - Konyaspor maçında eleştiri oklarının hedefinde olması dikkat çekti.

TFF, MHK'YA SAHİP ÇIKTI;

"UEFA'NIN EN BEĞENDİĞİ HAKEMLER"

Galatasaray - Konyaspor maçının ardından bir değerlendirme yapan TFF Yönetimi'nin de "Herkes kalkıp bu karardan sonra MHK'yı eleştiriyor ancak MHK ne yapsın? Türkiye'nin 2 ve 3 numarası Galatasaray - Konyaspor maçına atandı. İki hakem de hafta içerisinde UEFA tarafından eğitime alınan ve beğenilen hakemlerdi" şeklinde bir değerlendirme yaptığı öğrenildi.

(Sporx)