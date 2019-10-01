TFF, Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçıyla ilgili yaptığı başvuruyu görüşmek için toplandı
Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçında kural hatası yapıldığı nedeniyle maçın tekrarına yönelik yaptığı başvuruyu görüşmek için toplandı.
TFF, Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçında 'kural hatası' yapıldığına yönelik başvurusunu görüşmek için toplandı. Kararın bugün açıklanması bekleniyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.