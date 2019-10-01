TFF, Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçıyla ilgili yaptığı başvuruyu görüşmek için toplandı Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçında kural hatası yapıldığı nedeniyle maçın tekrarına yönelik yaptığı başvuruyu görüşmek için toplandı.