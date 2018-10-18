TFF, Fikret Orman'ın taleplerini gündemine aldı

Bir süre önce TFF ve hakemler hakkında yaptığı sert açıklamalarla dikkat çeken ve futbol federasyonunun 2.5 aydır taleplerine karşılık vermediğini dile getiren başkan Fikret Orman'ın talepleri nihayet TFF yönetiminin önüne geldi.

TFF yönetiminin bir çoğu kulüpler birliğinin talebi olan başvurularını dün gerçekleştirdiği yönetim kurulu toplantısında gündeme alırken bunların bir kısmını kabul ederken bir kısmını ise reddetti.

Başkan Fikret Orman'ın disiplin kurulu talimatında değiştirimesi istediği talebin TFF'nin değil 6222 sayılı kanun nedeniyle bakanlık ilgili alanında olmasından dolayı reddederken, e-biletle ilgili talebinin ise kabul edildiği öğrenildi. Kulüpler birliğinin bir biletin bir sezon içinde en fazla iki defa devredilmesini ön gören talep TFF yönetim kurulu tarafından kabul edildi.

(Sporx)