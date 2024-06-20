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Spor

TFF fon bedellerini açıkladı! İşte yabancı oyuncular için ödenecek paylar

Türkiye Futbol Federasyonu, 2024-2025 sezonunda uygulanacak hususları resmi internet sitesi üzerinden açıkladı. Yapılan açıklamada Süper Lig ekiplerinin yeni sezonda transfer edecekleri yabancı futbolcuların tescilleri için ödeyecekleri fon bedelleri duyuruldu. İşte detaylar...

20 Haziran 2024 Perşembe 14:50 - Güncelleme:
TFF fon bedellerini açıkladı! İşte yabancı oyuncular için ödenecek paylar
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de yeni sezonda kadrolarında bulundurdukları yabancı oyuncu sayısına göre kulüplerden alınacak fon paylarını açıkladı.

TFF'den yapulan açıklamaya göre; 1 Ocak 2002 ve sonrası doğumlu yabancı oyuncular için fon bedeli alınmayacak. Kulüplerden alınan fon payı, altyapılar için kullanılacak.

Transfer ve tescil döneminin bitiminde 12'den fazla sayıda yabancı uyruklu futbolcu ile sözleşmesi bulunan Süper Lig kulüplerinin, bu futbolcuların her biri için ilave 1 milyon TL alt yapı fon bedeli ödeyecekleri belirtildi.

Süper Lig'de Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğu olmayan futbolcu tescillerinden alınacak fon bedelleri şöyle:

  • yabancı oyuncu
  • fon bedeli

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