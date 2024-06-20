Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de yeni sezonda kadrolarında bulundurdukları yabancı oyuncu sayısına göre kulüplerden alınacak fon paylarını açıkladı.

TFF'den yapulan açıklamaya göre; 1 Ocak 2002 ve sonrası doğumlu yabancı oyuncular için fon bedeli alınmayacak. Kulüplerden alınan fon payı, altyapılar için kullanılacak.

Transfer ve tescil döneminin bitiminde 12'den fazla sayıda yabancı uyruklu futbolcu ile sözleşmesi bulunan Süper Lig kulüplerinin, bu futbolcuların her biri için ilave 1 milyon TL alt yapı fon bedeli ödeyecekleri belirtildi.