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Spor

TFF, Galatasaray ve Kayserispor'u PFDK'ya sevk etti

TFF Hukuk Müşavirliği, Galatasaray ve Kayserispor'u Süper Lig'in 10. haftasında oynadıkları maçta yaşanan olaylar nedeniyle PFDK'ya sevk etti.

AA17 Ekim 2022 Pazartesi 22:40 - Güncelleme:
TFF, Galatasaray ve Kayserispor'u PFDK'ya sevk etti
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray ve Kayserispor kulüplerini Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Yukatel Kayserispor ile Galatasaray arasında oynanan Süper Lig müsabakasıyla ilgili Kayserispor Kulübünün saha olayları, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması, usulsüz seyirci alınması ve talimatlara aykırı hareket, Galatasaray Kulübünün de taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat ve saha olayları gerekçeleriyle kurula gönderildiği bildirildi.

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