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Spor

TFF, Galatasaray'ın şampiyonluğunu tebrik etti

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ı tebrik etti.

30 Mayıs 2023 Salı 23:41 - Güncelleme:
TFF, Galatasaray'ın şampiyonluğunu tebrik etti
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Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig'de Cumhuriyet'in 100. yılında şampiyonluğa ulaşan Galatasaray için tebrik mesajı yayınladı.

Federasyondan yapılan paylaşımda, "Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında bugün oynanan maçlar sonucunda, MKE Ankaragücü'nü mağlup ederek bitime 2 hafta kala 2022-2023 sezonu şampiyonu olmayı garantileyen Galatasaray'ı kutlarız. Başarılarından dolayı Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek'i, yönetim kurulunu, teknik heyeti, futbolcuları ve Galatasaray camiasını tebrik eder, gelecek sezon ülkemizi temsil edecekleri UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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