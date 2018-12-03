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TFF Galatasaray'ın taleplerine cevap vermiyor

Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş derbisi için Riva'daki VAR odasında bir kulüp yetkilisinin bulunması için TFF'ye başvurdu ancak herhangi bir karşılık alamadı

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Türk Telekom Stadı'nda beraberlikle sonuçlanan Fenerbahçe ve Konyaspor maçlarının VAR kayıtlarını isteyen G.Saray, dün Futbol Federasyonu'na konuyla ilgili yeni bir başvuru daha yaptı.

O karşılaşmalarda VAR odasıyla hakemler arasında geçen diyalogları talep eden sarı-kırmızılılar, ayrıca Beşiktaş derbisi için Riva'daki VAR odasında gözlemci bulundurma talebinde bulundu. Ancak federasyondan bir karşılık verilmedi.

Bu arada 150 gün hak mahrumiyeti cezası alan G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz derbiyi Kalamış'taki kulüp tesisinde takip etti. Cengiz, maç öncesi aldığı cezalarla ilgili yaptığı açıklamada, "Trafik cezası almıyoruz. G.Saray için ceza alıyoruz. Başka lafım yok" ifadelerini kullandı.

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