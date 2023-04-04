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Spor

TFF, Gaziantep FK ve Hatayspor maçlarına ilişkin kararın değişmeyeceğini açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu'nda yapılan açıklamaya göre Gaziantep FK ve Hatayspor maçlarına ilişkin alınan kararda bir değişiklik olmayacağı açıklandı.

IHA4 Nisan 2023 Salı 14:29 - Güncelleme:
TFF, Gaziantep FK ve Hatayspor maçlarına ilişkin kararın değişmeyeceğini açıkladı
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Spor Toto Süper Lig'de Gaziantep FK ve Hatayspor'un oynadığı maçların geçersiz sayılması yönünde 6 kulübün başvurusuyla ilgili TFF'den açıklama geldi.

Federasyon'dan yapılan açıklamada, bu konuyla ilgili Tahkim Kurulu'na itiraz yapılmadığı vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"TFF Yönetim Kurulu tarafından alınan ve 12.02.2023 tarihinde TFF resmi web sitesinden duyurulan kararlar kamuoyuna ilan edilmiştir.

Bu tarihten itibaren, Türkiye Futbol Federasyonu'nun bağımsız yargı kurullarından Tahkim Kurulu'na hiçbir kulüpten resmi bir itiraz başvurusu yapılmamıştır.

Ayrıca Sayın Başkanımızın dün gerçekleştirilen basın toplantısında da tekrar ettiği üzere 11 Süper Lig Kulübümüzün TFF'nin almış olduğu kararın değişmemesi yönündeki yazılı beyanları doğrultusunda Türkiye Futbol Federasyonu'nun, kimseye ve hiçbir kulübe ayrıcalık göstermeden aldığı kararlarda bir değişiklik olmayacağını bir kez daha kamuoyunun bilgilerine sunarız."

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