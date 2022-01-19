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Spor

TFF, Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçı için kararını verdi

Dün oynanan ve yoğun kar yağışı nedeniyle bugüne ertelenen Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor maçı, kentteki olağanüstü durumun devam etmesi üzerine ileri bir tarihe ertelendi.

AA19 Ocak 2022 Çarşamba 14:25 - Güncelleme: 19 Ocak 2022 Çarşamba 14:25
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Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasındaki Gaziantep FK-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor karşılaşması, yoğun kar yağışının devam etmesi nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

TFF'den yapılan yazılı açıklamada, "18 Ocak Salı günü saat 17.00'de başlayan ve elverişsiz hava ve saha koşulları nedeniyle ikinci devre öncesinde hakem tarafından bugün aynı saate ertelenen Gaziantep FK-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı, elverişsiz saha koşullarının devam etmesi sebebiyle federasyonumuz tarafından ileri bir tarihe ertelendi. Müsabaka kaldığı dakika ve şartlarda daha sonra ilan edilecek tarihte oynanacak." ifadeleri kullanıldı.

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