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  • TFF henüz açıklamadı ama Süper Lig'in yeni yayıncı kuruluşu...
Spor

TFF henüz açıklamadı ama Süper Lig'in yeni yayıncı kuruluşu...

Süper Lig'in yayın haklarının gelecek sezon hangi kurumda olacağı merak ediliyor. Türkiye Futbol Federasyonu kararını 28 Şubat'ta açıklayacak ancak Şansal Büyüka kulislerde dolaşan bilgiyi paylaştı ve yeni yayıncı kuruluşu açıkladı.

23 Şubat 2022 Çarşamba 09:45 - Güncelleme: 23 Şubat 2022 Çarşamba 09:45
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Süper Lig'de yayın ihalesinde son karar verilecek. TFF, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla teklifler aldığını ve bu tekliflerin değerlendirilip son kararın 28 Şubat'ta verileceğini duyurmuştu.

Yeni yayıncının kim olacağı herkesin merakla beklediği konulardan birisi olurken, Milliyet Gazetesi yazarı duayen gazeteci Şansal Büyüka, yeni dönemde olacak yayıncı kuruluşun kim olacağı ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı.

İşte Şansal Büyüka'nın köşesinde belirttiği yeni yayıncı kuruluş:

"Yeni yayın ihalesini kimin alacağı yarın belli olacak. Ortada iki talip var. Mevcut yayıncı beIN Sports ve Saran Group... Yarın Beinsport ve Saran Group ile yeniden konuşulacak. Benim aldığım bilgilere göre, Kulüpler Birliği Saran Group'a şimdilik daha yakın duruyor. beIN Sports'tan yarın sürpriz ve önemli bir adım gelmezse, yeni dönemin yayıncısı Saran Group olabilir."
  • Süper Lig yayın ihalesi
  • beIN Sports
  • Saran Group

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