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Spor

TFF, ikinci transfer döneminin süresinin uzatıldığını açıkladı!

TFF, devre arası transfer ve tescil döneminin süresinin 18 Şubat tarihine kadar uzatıldığını açıkladı!

IHA8 Şubat 2023 Çarşamba 23:13 - Güncelleme:
TFF, ikinci transfer döneminin süresinin uzatıldığını açıkladı!
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), transfer döneminin 18 Şubat'a kadar uzatıldığını açıkladı.

TFF, Türkiye'de meydana gelen depremlerin ardından bugün sona erecek olan 2022-2023 futbol sezonu ikinci transfer ve tescil döneminin uzatılması için FIFA'ya başvurmuştu.

TFF, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Federasyonumuz tarafından 06 Şubat 2023 tarihinde FIFA'ya yapılan resmi başvurumuz bugün itibarıyla onaylanarak, 2022-2023 futbol sezonu ikinci transfer ve tescil dönemi 18 Şubat 2023 tarihine kadar uzatılmıştır" denildi.

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