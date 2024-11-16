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Spor

TFF ile Beşiktaş'tan Tayfur Havutçu için geçmiş olsun mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu ile Beşiktaş eski futbolcu Tayfur Havutçu için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

AA16 Kasım 2024 Cumartesi 16:31 - Güncelleme:
TFF ile Beşiktaş'tan Tayfur Havutçu için geçmiş olsun mesajı
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Beşiktaş Kulübü, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören eski milli futbolcu ve teknik direktör Tayfur Havutçu için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

TFF tarafından yayımlanan mesajda, "A Milli Takımı'mızın eski oyuncusu Tayfur Havutçu'nun bir süredir devam eden hastalığı nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldığını üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Tayfur Havutçu'ya geçmiş olsun dileklerimizi ileterek, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." denildi.

Siyah-beyazlı kulübün mesajında ise "Hastalığının ilk gününden bu yana sağlık durumunu yakından takip ettiğimiz efsane futbolcularımızdan Tayfur Havutçu'nun tedavisi hastanede devam etmektedir. Havutçu'nun en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyor, kendisine acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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