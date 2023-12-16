TFF ile görüşen hakemler kararını verdi!

Ankaragücü Kulübü'nün eski başkanı Faruk Koca'nın Halit Umut Meler'e yumruk attığı gün maçlar süresiz olarak ertelenmiş, TFF başkanı, liglerin 19,20,21 Aralık tarihinde başlayacağını açıklamıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ile bir araya gelen hakemler, hafta için oynanacak maçlara çıkma kararı aldı. Federasyon, gün içerisinde yazılı bir açıklama yaparak konuyla ilgili detayları açıklayacak.

Bu hafta sonu hakemler ve aileleri için gerçekleştirilmesi planlanan "kamp/seminer" ise iptal edildi. Hakemlerin 1-2 gün içerisinde evlerine döneceği öğrenildi.

"HAKEMLERİN MAÇA ÇIKMAMA GİBİ BİR TALEBİ YOK"

TFF Başkanı ise yaptığı açıklamada hakemlerin maça çıkmama gibi bir talebi olmadığını söyledi.