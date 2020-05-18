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Spor

TFF ile Kulüpler Birliği toplantısının tarihi belli oldu

Kulüpler Birliği Vakfı; Türkiye Futbol Federasyonu'nun liglerin 12 Haziran'da başlamasına karar vermesinin ardından kulüplerde koronavirüs vakalarının görülmesi üzerine, gündemdeki konuları değerlendirmek amacıyla 20 Mayıs Çarşamba günü 14.00'da telekonferans yoluyla toplantı gerçekleştirecek.

18 Mayıs 2020 Pazartesi 18:43 - Güncelleme: 18 Mayıs 2020 Pazartesi 18:43
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Kulüpler Birliği Vakfı gündemdeki konuları değerlendirmek üzere Mehmet Sepil başkanlığında toplantı gerçekleştirecek.

Telekonferans yoluyla yapılacak olan toplantı 20 Mayıs Çarşamba günü 14.00'te başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun ligleri 12 Haziran'da başlatma kararı almasının ardından kulüplerde corona virüsü (Covid-19) vakalarına rastlanması tartışma yaratmıştı.

Yapılacak toplantıda kulüpler, federasyonun aldığı 12 Haziran kararını masaya yatıracak. Ayrıca liglerin oynanmasıyla birlikte ortaya çıkabilecek durumların da görüşülmesi planlanıyor.

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