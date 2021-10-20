TFF ile Kulüpler Birliği'nden MHK zirvesinde bir araya geldi

DHA 20 Ekim 2021 Çarşamba 21:14 - Güncelleme: 20 Ekim 2021 Çarşamba 21:14

TFF Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) yapısı ve hakem performanslarının değerlendirdiği toplantıya TFF adına TFF 1'inci Başkan Vekili Servet Yardımcı, başkan vekilleri Yılmaz Büyükaydın, Ali Düşmez, yönetim kurulu üyesi Hasan Akıncıoğlu, genel sekreter Kadir Kardaş katıldı. Kulüpleri ise Kulüpler Birliği Vakfı ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma, 1. Lig Kulüpler Birliği ile İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Sarıalioğlu temsil etti.

YARDIMCI: AMACIMIZ TÜRK HAKEMLİĞİNİN İMAJINI ESKİ GÜNLERİNE DÖNDÜRMEK

Toplantının ardından Servet Yardımcı ile Ahmet Ağaoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Türk hakemliği için çalışmalar yaptıklarını söyleyen Yardımcı, "Kulüplerimizin Türk hakemliği ve MHK işleyişiyle ilgili önemli şikayetleri oldu. TFF olarak bu şikayetlere, serzenişlere kayıtsız kalmayacağımızı değerli başkanlarımıza ilettik ve çok önemli bir adım attık. Beraberce ortak çalışma grubu oluşturduk. En kısa zamanda kısa, orta ve uzun vadede aksiyonları alacağımızı taahhüt ettik. Amacımız tamamen Türk hakemliğinin imajını eski günlerine döndürmek" dedi.

"TÜRK FUTBOLUNUN SELAMETİ İÇİN ÇALIŞMALARI BERABER YAPACAĞIZ"

Şeffaf bir yapı kurmak istediklerini söyleyen Yardımcı, "Durum tespiti ve hangi konularda nasıl hareket edeceğimizle ilgili ortamı kulüplerimizle oluşturduk. Sistemin işleyişiyle ilgili nasıl bir işbirliği oluşacağını çalışma grubu ortaya çıkaracak. TFF, bununla ilgili en sağlıklı ve şeffaf yapıyı yönetim kurulundan geçirecektir. Bununla ilgili irademizi ortaya koyduk. Türk futbolunun selameti ve geleceği için çalışmaları beraberce yapacağız. Biz, birlikte karar veriyoruz. TFF Yönetim Kurulu da bunu onayarak yürürlüğe koyacaktır" diye konuştu.

AHMET AĞAOĞLU: SIKINTIMIZ KİŞİLERLE DEĞİL,SİSTEMDEKİ SIKINTILARIN NETİCESİNDE ORTAYA ÇIKAN SORUNLARLA ALAKALI

Ahmet Ağaoğlu, TFF ile, MHK ve hakemler konusunda hem fikir olduklarının altını çizerken, "Türk futbolunun kronikleşmiş haline gelen MHK yapısı, kararları, gözlemciler, hakem kararları, atamalar ve bunları içeren problemlerle ilgili federasyonumuzla aynı düşünce yapısına sahip olmamız, geleceğe yönelik bu sorunların çözülmesi konusunda bizleri umutlandırıyor. Görüşlerimizi, sıkıntıları, sorunları ve çözüm önerilerimizi federasyonumuzla paylaştık. Aynı görüş içindeyiz.

Bunların içinde kısa ve orta vadede atılması gereken adımlar var. Bu adımlarla alakalı olarak kendi aramızda belirlediğimiz daraltılmış bir çalışma grubuyla önümüzdeki hafta başı bir araya geleceğiz. Çalışmalar neticesini belirlediğimiz takvime bağlı olarak federasyonumuzun yönetim kuruluna sunacağız. Bu tür problemlerin ortadan kalkması için, Türk futbolunun selameti açısından federasyon ve kurullarla birlikte istişare ettiğimiz takdirde çok önemli bir adım attığımızı düşünüyoruz.

Yaptığımız tespitler ve sorunlar konusunda federasyonun yönetim kurulu üyelerinin bizimle aynı bakış açısına sahip olmaları sayesinde, problemleri çözüme ulaştırarak Türk futbolunun kronikleşen sorunlarını ortadan kaldıracağız. Şahıslarla alakalı olarak hiçbir şekilde bir konu gündeme gelmedi. Burada sıkıntımız kişilerle bağlantılı değil, sistemdeki sıkıntıların neticesinde ortaya çıkan sorunlarla alakalı" şeklinde konuştu.